Pas op! Het wordt mogelijk spekglad. Code oranje van kracht

De eerstkomende uren zijn er geen waarschuwingen van kracht.

Later vanavond bereikt een gebied met winterse neerslag het westen. In de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag overdag trekt de neerslag langzaam oostwaarts. De neerslag begint als overwegend lichte sneeuw. In de loop van de nacht en overdag is er ook een grote kans op ijzel. Eerst in het westen, later ook in het midden en zuidoosten van het land. De kans op gladheid is dan ook groot.

Zaterdag overdag verdwijnt de winterse neerslag langzaam vanuit het westen, het oosten en zuidoosten kunnen echter tot in de avond te maken hebben met sneeuw en/of ijzel.