Pianiste weet 'afgang' toch komisch op te lossen

Het leek een 'doodnormaal' optreden te worden voor concertpianiste Eliane Rodrigues in De Doelen in Rotterdam maar door een technisch probleem verliep een en ander toch iets anders. Toch wist Rodrigues er een komische draai aan te geven die duidelijk in de smaak viel bij het publiek.