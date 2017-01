Man overleden na mogelijke val fiets

Rond 14.20 uur gingen agenten naar de Amersfoortseweg. Daar had iemand een gewonde man naast zijn fiets aangetroffen. De man, 81 jaar uit Huis ter Heide, had een verwonding aan zijn hoofd en kwam verward over. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij later op de dag kwam te overlijden. Er waren geen mensen die gezien hadden wat er met de man gebeurd was.