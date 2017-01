Gedupeerd gezin neemt fietsen in ontvangst

Tijdens oud en nieuw werd een alleenstaande moeder gedupeerd nadat haar fiets en die van haar zes kinderen op een vreugde vuur waren gegooid aan de Broekweg in Vlaardingen. De vrouw had een groot probleem omdat zij zelf geen geld had om nieuwe fietsen te kopen voor haar kinderen die na de vakantie weer naar school moesten.