Grote hoeveelheid grondstoffen voor drugs aangetroffen in loods Veghel

In een loods bij een woning aan de Oliemolen in Veghel zijn donderdag vaten met chemicaliën ontdekt.

LFO ingeschakeld

In eerste instantie kwamen de brandweer en politie ter plaatsen, later werd ook de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) ingeschakeld. De straat is ter hoogte van de woning met loods afgesloten door de politie welke in samenwerking met medewerkers van de LFO onderzoek doen. Het is niet bekend of er al aanhoudingen zijn verricht.