Code oranje vanwege gladheid, Ga niet de weg op als het niet hoeft

Van west naar oost

'Komende nacht en zaterdag overdag is er in het gehele land grote kans op gladheid door sneeuw en/of ijzel. De winterse neerslag begint later vanavond in het westen van het land als sneeuw. Deze sneeuw gaat na een aantal uur over in onderkoelde regen of motregen, met ijzel tot gevolg. Het neerslaggebied trekt langzaam oostwaarts', aldus het KNMI.

Sneeuw en ijzel

Zaterdag overdag valt er nog geruime tijd winterse neerslag in de vorm van lichte ijzel, in het zuidoosten aanvankelijk nog als sneeuw. De temperatuur loopt van het westen uit langzaam op waarmee de gladheid vanaf het einde van de ochtend geleidelijk verdwijnt. In het oosten en zuidoosten kan de gladheid echter tot in de avond aanhouden.