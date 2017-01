Haagse wijkwinnaars PostcodeKanjer winnen 9.366 euro per lot

De eerste week van januari is voor inwoners van Den Haag feestelijk afgesloten. Tijdens het Postcode Loterij-wijkfeest hoorden de bijna 2.000 deelnemers uit postcodegebied 2555 dat zij per lot, met het maximaal aantal Kanjerpunten, 9.366 euro winnen. Op het wijkfeest genoten de aanwezigen van optredens van de Coronas en Gerard Joling.

De Postcode Loterij organiseert traditiegetrouw een groot wijkfeest ter ere van de PostcodeKanjer die op nieuwjaarsdag valt. Hier horen de deelnemers uit het winnende postcodegebied welk bedrag zij per lot winnen. Dit was voor de deelnemers uit Den Haag waarvan het lotnummer begint met 2555 de afgelopen dagen nog spannend, want in tegenstelling tot de hoofdprijswinnaars wisten zij nog niet wat hun lot waard was.

Winnares Linda reageert blij verrast: "Wat een hoog bedrag! Dit hadden we echt niet verwacht, omdat het zo'n grote wijk is. Mijn man en ik staan op het punt om te verhuizen, dus deze prijs komt op een heel erg goed moment."

Winnares Graciela: "Mijn moeder heeft maar liefst vier loten en mijn oma twee loten. Van het geld gaan we lekker op vakantie!"

Verdeling op basis van Kanjerpunten

De verdeling van de wijkprijs van 24,95 miljoen euro is afhankelijk van de hoeveelheid meespelende loten in de wijk en het aantal Kanjerpunten dat in het afgelopen jaar is opgebouwd per lot.

Kanjerpunten zijn spaarpunten: per trekking spaart de deelnemer 10 Kanjerpunten. Er zijn 14 trekkingen per jaar (12 maandelijkse trekkingen + 2 extra trekkingen in juni en december). In totaal kan de deelnemer 140 Kanjerpunten per lot sparen als hij vanaf januari 2016 met alle trekkingen meedeed. Hoe meer Kanjerpunten de deelnemer heeft, hoe hoger het geldbedrag. Deelnemers die vanaf januari 2016 met alle trekkingen van de Postcode Loterij meespelen, winnen per lot 9.366 euro.