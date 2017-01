NS neemt maatregelen vanwege weersomstandigheden

NS verwacht vanavond en vannacht een sterrenregen boven het spoor. Er is voor een groot deel van het land ijzel aangekondigd en het KNMI heeft voor het hele land code oranje afgekondigd. Om te voorkomen dat ijzel zich vasthecht aan de bovenleiding, rijden onze machinisten vannacht met lege treinen door het land – de zogenaamde ijzelritten. IJzelritten kunnen zorgen voor een sterrenregen boven het spoor

Met ijzelritten schrapen machinisten de ijzel van de bovenleiding, om zo de kans op hinderlijke ijsgroei tijdens de nacht te verkleinen. IJzel zorgt ervoor dat de trein geen contact meer maakt met de bovenleiding. De trein krijgt onvoldoende stroom en kan niet rijden.

De ijzeltreinen zijn één van de maatregelen van NS, ProRail en de overige spoorvervoerders om de reizigers ook tijdens winterweer met de trein te kunnen laten reizen. Geen wondermiddel, want het winterweer is onberekenbaar.

Dienstregeling

Naast ijzel wordt er ook sneeuw verwacht. NS en ProRail houden het weer nauwlettend in de gaten. Op basis van de weersverwachtingen is besloten om de reguliere dienstregeling te starten en op voorhand geen aangepaste dienstregeling te rijden.

Winterwegsleepdienst

De winterwegsleepdienst van het spoor staat weer paraat. Het kan gebeuren dat een trein onderweg strandt door de winterse omstandigheden. Dan willen we voorkomen dat reizigers lang in een koude trein moeten verblijven. Daarom staan twee extra diesellocomotieven op strategische plaatsen paraat om eventueel gestrande treinen weg te slepen.

Anti-icing van treinen

Vanwege het winterweer worden de treinen behandeld in anti-icing installaties. Hier worden treinen aan de onderkant met glycol behandeld zodat sneeuw en ijs minder kans krijgen te hechten aan treinen. Zo voorkomen wij dat brokken sneeuw en ijs tussen wissels vallen of de leidingen onder de trein beschadigen.

Sneeuwploegen op perrons

Sneeuw en vorst zorgen voor gladheid, ook op perrons. Daarom strooien we op de meeste stations zand, zout of dooikorrels. Ook zorgen we dat de perronranden, de looppaden en de toegangswegen sneeuwvrij zijn