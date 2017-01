IJzel zorgt voor honderden ongevallen op de wegen

Door de gladheid zijn er in het hele land al honderden aanrijdingen geweest, zo meldt de Verkeersinformatiedienst (VID) zaterdag.

Vanaf kwart voor vier vannacht werd in het westen van het land op verschillende plaatsen ijzel waargenomen en daar ontstonden dan ook de eerste ongevallen. Dat was op de A10 bij knooppunt Amstel, de A16 bij Breda en de N11 bij Bodegraven. Na 04.00 uur liep het aantal ongevallen flink op. Vanwege de gladheid plaatste Rijkswaterstaat snelheidsdekens op de A4, de A10 en de A12.

Tegen 06.00 uur gebeuren er ook ongevallen in Zeeland, Noord-Brabant, Utrecht en Friesland. Op de A12 bij Nieuwerbrug ging een vrachtwagen de midde-vangrail in. Er zijn drie rijstroken dicht. Iets later waren ook Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant aan de beurt. Veel ongevallen met letsel op de A15, A16, A27 en A59.

De situatie op de weg zal waarschijnlijk heel langzaam beter worden, zo laat de VID aan nu.nl weten. Om 08.00 uur dooide het alleen in het noordwesten bij den Helder. Al om 09.00 de zon erbij komt, kan de grond enigszins opwarmen. In het oosten van het land zal de gladheid pas zaterdagavond verdwijnen.

KNMI en ANWB

Het KNMI heeft vanwege de gladheid voor het hele land code geel afgegeven. En de ANWB raadt mensen aan om niet de weg op te gaan.

Schiphol

Schiphol waarschuwt alle reizigers dat ook het vliegverkeer vertraging kan oplopen. Vluchten kunnen later vertrekken of aankomen. Reizigers moeten de vluchtgegevens dus goed in de gaten houden.