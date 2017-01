Rotterdammer wint 18 miljoen euro in de Eurojackpot

De Eurojakpot van 18 miljoen euro is in Rotterdam gevallen.

De man of vrouw is één van de vijf winnaars die de prijs van 90 miljoen euro mag delen. Het is voor het eerst dat een Nederlander de hoofdprijs wint. Dit meldt onder meer de NOS zaterdag.De Nederlandse Loterij laat weten dat de winnaar zijn of haar lot heeft gekocht bij Primera aan de Spinozaweg in Rotterdam-Lombardije.

Van de andere vier winnaars komen er drie uit Duitsland en één uit Denemarken. De Eurojackpot wordt in zeventien landen gespeeld en bestaat sinds 2012. De maximale prijs is 90 miljoen. Het is voor de derde keer dat die maximale jackpot valt, maar voor het eerst dat hij moet worden gedeeld.

35 Europeanen wonnen de tweede prijs van 6 ton per persoon. Onder hen zijn twee Nederlanders uit Arnhem en uit Weert.