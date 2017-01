Auto door gladheid te water, bestuurder overleden

Een automobilist uit Ochten is zaterdagochtend op de A15 bij IJzendoorn (ter hoogte van hectometerpaal 138.1) vermoedelijk door de gladheid met zijn personenauto in een sloot terechtgekomen.

Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed de man enige tijd later.

Een machinist van een passerende trein zag rond 11.00 uur een auto op kop in het water liggen en waarschuwde de hulpdiensten. Agenten troffen de auto met daarin de man aan. Hoe lang de auto in het water heeft gelegen is niet bekend. De bestuurder is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij enige tijd later is overleden. De Verkeersongevallendienst van de politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval.