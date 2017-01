Politie vindt lichaam na brand in woning Almere

Nadat een brand in een woning van een appartementencomplex in Almere, gelegen tussen de Salsastraat en de Quadrillestraat, geblust was, trof de politie in de woning een dode aan. Dit meldt Omroep Flevoland.

De omgeving is afgezet en in en rond de woning wordt momenteel onderzoek gedaan. De brand brak even na 12.00 uur uit in een woning op de eerste etage. De brandweer had het vuur snel geblust, maar woningen in de buurt moesten enige tijd worden ontruimd.