'Geen excursies meer naar weeshuizen in arme landen'

Dat stelt Better Care Network ­Netherlands, een samenwerkingsverband van kinderrechtenorganisaties als Unicef en Defence for Children, zo schrijft het AD zaterdag. De bezoeken van de toeristen doen de kinderen meer kwaad dan goed.

Er zijn zo'n 19 Nederlandse reisorganisaties die hun klanten de mogelijkheid bieden om op vakantie een kindertehuis te bezoeken. Dit levert de kindertehuizen geld op, maar de kinderen zijn er niet bij gebaat. Coördinator Lotte Ghielen van Better Care Network in de krant: 'Het geld dat goedbedoelende toeristen en reisorganisaties meebrengen, houdt een onwenselijk systeem van weeshuizen in stand. In Nepal en Cambodja groeit het aantal tehuizen zelfs door de vraag vanuit het toerisme.'

De kinderen worden vaak naar een weeshuis gehaald, omdat hun ouders geen schoolgeld of eten kunnen betalen. Ze worden door de weeshuiseigenaren onder valse voorwendselen geronseld. Ghielen in het AD: 'Soms worden de omstandigheden in de tehuizen bewust slecht gehouden, zodat bezoekers geld inzamelen. Dat geld verdwijnt vaak in de zakken van de weeshuiseigenaren. Van 80 procent van de kinderen in zogenaamde weeshuizen zijn een of beide ouders nog in leven.'

In de tehuizen lopen ze het risico slachtoffer te worden van misbruik en kinderhandel. Daarnaast geeft het kortstondige contact met de bezoekers te veel onrust voor de kinderen.