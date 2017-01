Opvarenden gered van vastgelopen Sint Janspontje in Liempde

Zaterdagmiddag werd rond 13.45 uur de brandweer om hulp gevraagd nadat het Sint Janspontje nabij het Dommelsteegje in Liempde was vastgelopen.

Door het winterse weer was ijzel in de katrol van het trekveer terechtgekomen waardoor deze volledig vast liep. Inmiddels zaten de opvarenden, vader en zoon, al een uur midden op het water terwijl zij niet meer voort of terug konden.

De brandweer wist een noodkabel aan te brengen waarna de vastgelopen kabel werd doorgesneden. De opvarenden konden daarna op eigen kracht de overkant bereiken waar zij werden opgevangen door een buurtbewoner welke ze met de auto thuisbracht. Momenteel is het Sint Janspontje buiten gebruik, zolang de kabel niet is hersteld kan men geen gebruik maken van het voetveer welke de Kerkakkers met het landgoed Kasteren verbindt.