Edenaren zitten dit weekend in de kou door gasstoring

Zo'n 1200 inwoners in Ede moeten het even zonder warme kachel doen. Dat komt door een grote gasstoring in de wijk Maandereng.

Voor zover bekend zijn nu zo’n 1200 huishoudens en bedrijven getroffen door de gasstoring. Nutsbedrijf Liander is nog bezig het gebied te controleren en dit exact inzichtelijk te krijgen. De gasstoring is veroorzaakt door water in de gasleiding. Het is nog niet bekend hoe lang de gasstoring gaat duren. De verwachting is dat de getroffenen dit weekend nog zonder gas zitten, omdat de gaskraan bij bewoners eerst moet worden dichtgedraaid en de vervuilde gasleidingen moeten worden schoongemaakt. Monteurs van Liander zijn ter plaatse om zo snel als mogelijk iedereen weer van gas te voorzien.

Getroffen bewoners die vragen hebben, kunnen contact opnemen met Liander via 0800-9009. Vanaf 16.00 uur is er een informatiepunt in de wijk (locatie Mondriaansplantsoen, ter hoogte van de Rembrandtlaan). Hier kunnen zij terecht voor vragen over de gasstoring. Het informatiepunt is dagelijks van 9.00 tot 21.00 uur open.