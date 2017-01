Na extreme gladheid landelijk nu waarschuwing voor mist

In het oosten en zuidoosten van het land is het op dit moment extreem glad door ijzel en gebeuren nog veel ongelukken. In de rest van het land is de gladheid vanavond aan het verdwijnen.

Het is bewolkt en vooral in het oosten en zuidoosten komt nog op uitgebreide schaal gladheid voor door ijzel. Elders is het nog lokaal glad, met uitzondering van het westen. Daar dooit het namelijk al en de dooi trekt uiterst langzaam verder het land in.

Verder komt er verspreid over het land ook mist voor. De temperaturen lopen uiteen van 7°C op de Waddeneilanden tot iets onder het vriespunt in het (zuid)oosten van het land. De zuidwestelijke wind is meest matig. In het uiterste noordwesten is de wind inmiddels noordwest geworden, in de avond draait de wind op meer plaatsen naar noordwest tot west.

Door de gladheid vandaag zijn op de wegen zo'n kleine 500 aanrijdingen gebeurd.