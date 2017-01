Hoofdsponsor schaatsploeg beschoten op terrein Thialf Heerenveen

Gewond aan hand

Volgens de Telegraaf zou het slachtoffer, oprichter en eigenaar van ingenieursbedrijf Clafis Bert Jonker, in zijn hand zijn geraakt.

'Zakelijk conflict'

Het bedrijf van Jonker is de sponsor van de schaatsploeg van olympisch kampioen Jorrit Bergsma. Jonker is volgens de krant al geruime tijd betrokken bij een zakelijk conflict. Het slachtoffer zocht dekking in zijn auto. Toen hij vluchtte, raakte hij nog enkele andere geparkeerde voertuigen.

In een tent op het terrein vierden supporters feest en hoorden een harde knal waarna men dekking zocht. Jonker bleek niet ernstig gewond te zijn en is naar het ziekenhuis gebracht.

Identiteit dader bekend

Agenten zijn direct in de omgeving op zoek gegaan naar de dader. Zijn identiteit is bekend, maar hij is nog niet aangehouden. Het zou gaan om een zakelijk conflict, waarbij er geen relatie is met het schaatsevenement. De politie doet nader onderzoek op de plaats van het incident.