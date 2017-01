RET-Bus rijdt zich vast op besneeuwde trambaan

Zaterdagmiddag is een bus van de RET vast komen te zitten op een trambaan aan de Holysingel in Vlaardingen.

Sneeuw

De bus wilde waarschijnlijk over de trambaan rijden toen het fout ging en hij wegzakte in de besneeuwde grond. De bus kwam vast te zitten en kwam er zelfstandig niet meer uit. Een takel moest ter plaatse komen. Nadat de takel de bus weer op de weg had getakeld kon de rit vervolgd worden.