Politie geholpen door voetsporen in de sneeuw

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag dankzij een spoor in de verse sneeuw en een alerte getuige zaterdagochtend vroeg twee mannen uit Liempde aanhouden voor het plegen van vernielingen. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Buitenspiegels vernield

Kort na 4.30 uur meldde een getuige bij de politiemeldkamer dat op de Cattestraat de buitenspiegels van enkele busjes waren vernield. Agenten namen in de omgeving poolshoogte en troffen op de Boxtelseweg twee mannen aan. De gegevens van het tweetal werden genoteerd, maar omdat zij op dat moment nog geen verdachten waren, zijn de agenten verder gaan zoeken.

Foto's van voetsporen

Toen ze bij de vernielde busjes kwamen, wees de alerte getuige hen op schoenafdrukken in de sneeuw. Daarvan hebben de politiemensen foto’s gemaakt. Ze hebben het spoor van de schoenafdrukken verder gevolgd en kwamen zo uit bij de tuin bij een woning. Daar waren dezelfde twee mannen die de agenten eerder op de Boxtelseweg hadden aangesproken.

Schoenafdrukken

Toen ze de schoenzolen van de mannen vergeleken met de foto’s van de schoenafdrukken in de sneeuw, was het raak. Het duo, 19 en 23 jaar oud, is aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek.

Welke vernielingen zij gepleegd hebben, is nog niet duidelijk. Behalve de buitenspiegels zou het mogelijk kunnen gaan om een brievenbus en de spiegel van een auto op de Boxtelseweg en een beeld in een tuin aan de Kerkstraat.