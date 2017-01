Politieauto glijdt van de weg en raakt vijf meisjes

Een politiewagen is in de nacht van zaterdag op zondag op de Oudenmolen in het Brabantse Heeze rond 00.20 uur door de gladheid in een flauwe bocht van de weg geschoven. 'Vijf meisjes, die daar op dat moment liepen, werden door de auto geraakt', meldt de politie zondag.