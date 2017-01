Rugzak met mogelijke MH17-resten op Schiphol in beslag genomen

De Nederlandse journalist Michel Spekkers is zaterdagavond op Schiphol aangekomen. 'Hij zou daar de door hem van de crashsite meegenomen voorwerpen, waarover de afgelopen dagen veel door hem is getwitterd, aan de politie overhandigen maar op Schiphol bleek dat een medereiziger een rugzak van Spekkers op zijn eigen naam had ingecheckt', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) zondag.

'Ook bleek die betreffende medereiziger filmopnamen te hebben gemaakt van dienstdoende verbalisanten die op Schiphol aanwezig waren om de door Spekkers van de crashsite veilig gestelde voorwerpen in ontvangst te nemen', aldus het OM.

Weigering

Spekkers weigerde vervolgens foto- en filmmateriaal van de crashsite beschikbaar stellen ten behoeve van het onderzoek. Ook bleek hij heimelijke geluidsopnamen te hebben gemaakt.

Metaaldelen

De indruk is ontstaan dat mogelijk niet alle voor het onderzoek relevante voorwerpen vrijwillig zouden worden afgestaan. De bagage van beide journalisten is daarop in beslag genomen en ter plaatse bekeken. Daarbij zijn diverse zakjes met vermoedelijk metaaldelen aangetroffen, alsmede één voorwerp dat mogelijk een menselijke rest zou kunnen zijn.

Rugzak Spekkers

Deze voorwerpen zaten allen in de rugzak van Spekkers die op naam van de medereiziger was ingecheckt. Deze medereiziger was al met die rugzak op weg naar de uitgang toen hij werd aangesproken door de marechaussee en de aanwezige politie.

Onderzoek

De mogelijk van vlucht MH17 afkomstige voorwerpen zullen zo spoedig mogelijk worden onderzocht. De gegevensdragers van beide personen zijn voor nader onderzoek in beslag genomen.