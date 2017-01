Traumateam ingezet bij medische noodsituatie

Op de Oosthavenkade in Vlaardingen heeft in de nacht van zaterdag op zondag een onbekend incident plaatsgevonden.

De ambulance en het Mobiel Medisch Team van het ErasmusMC kwamen ter plaatse. Het is onbekend wat er precies in de woning is gebeurd. Wel was er veel politie ter plaatse. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.