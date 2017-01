Vermoedelijk gestolen auto uitgebrand in buitengebied Vught

In de nacht van zaterdag op zondag rond 01.00 uur kwam bij de meldkamer een melding binnen van een autobrand op de Grobbendonksekooiweg in het buitengebied van Vught.

Toen de brandweer ter plaatse kwam was de auto al grotendeels uitgebrand. Gezien er niemand bij het voertuig aanwezig was gaat men ervan uit dat deze van diefstal afkomstig is. De brandweer doofde het nog relatief kleine brandje.

Onderzoek

De politie onderzoekt momenteel hoe de auto daar terecht is gekomen. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgevoerd voor verder onderzoek. De melding van de brand werd gedaan door een toevallige passant.