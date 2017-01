Strooiwagens Rijkswaterstaat strooien zout over ruim 100.000 km wegdek

Tijdens de acties is de volledige capaciteit van 546 strooiwagens ingezet, alsmede een aantal sneeuwschuivers. Bij deze volledige capaciteit werken 1200 mensen aan de gladheidbestrijding.

Ook heeft RWS bij de ijzel speciale calamiteitenmachines, de Firestorm en de Lavastorm, ingezet. Deze machines brengen onder hoge druk een verwarmde zoutoplossing aan op het wegdek. Ze worden speciaal ingezet om ijsplaten en ijzel te bestrijden.

Advies

Inmiddels heeft het KNMI code oranje die zaterdag van 03.00 tot 15.00 van kracht was, weer ingetrokken. Wel blijft er in het hele land echter voorzichtigheid geboden en blijft de kans op lokale verraderlijke gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Voor de zondag is tot 16.00 uur voor de provincie Limburg code geel van kracht vanwege dichte mist. Van het noorden uit verbeteren de zichten langzaam.