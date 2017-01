Demonstratie tegen verbreding A27 bij Amelisweerd

Een groep mensen die tegen de verbreding is van de A27 bij het mooie bos Amelisweerd hebben zondag gedemonstreerd.

Rood/witte linten

Door met rood en wit lint aan te geven waar er allemaal bomen gaan verdwijnen en heel duidelijk te laten zien hoe groot het deel is wat in ieder geval gaat verdwijnen.

Volgens de demonstranten is uit onderzoek gebleken dat de schade eigenlijk niet alleen tot de gekapte bomen beperkt blijft maar binnen een paar jaar daarna ook schade aan de omringende bomen zal ontstaan.

Om hun protest kracht bij te zetten hebben de demonstranten vanmiddag ook spandoeken opgehangen en kransen neergelegd om hun punt te maken.