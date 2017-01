Brandweerwagen onderweg naar brand gekanteld en tegen woning gebotst

Zondagmiddag is in Apeldoorn een brandweerauto die onderweg was naar een brand, gekanteld en tegen een woning gebotst. Dit heeft de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zondagmiddag bekendgemaakt.

Uit de bocht gevlogen en gekanteld

De brandweerauto, een zogenaamde Tank Auto Spuit (TAS) geladen met bluswater, was zondagmiddag even na 16.00 uur onderweg vanuit Apeldoorn naar een brandmelding in Teuge. In de scherpe bocht op de Vosselmanstraat ter hoogte van de Hoofdstraat ging het mis en raakte de brandweerwagen van de weg af en kantelde op zijn rechterzijkant en raakte vervolgens de gevel van een woning.

Twee brandweermannen gewond

Twee brandweermannen zijn gewond geraakt bij het ongeval en ter plaatse door ambulancemedewerkers aan hun verwondingen geholpen en vervolgens voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

De schade aan de woning valt mee. De bewoonster is met de schrik vrijgekomen. De op politie en de arbeidsinspectie stellen een onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeval.