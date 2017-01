Vernieuwde Velsertunnel trekt veel bekijks

Het was vandaag, zondag 8 januari, extra druk op de publieksdag in de vernieuwde Velsertunnel. Rijkswaterstaat ontving vandaag ongeveer 10.000 belangstellenden in de compleet opgeknapte en gerenoveerde verkeerstunnel bij Velsen.

Volgens de planning was er zaterdag ook een publieksdag maar die werd vanwege de extreme gladheid gecanceld. 'Vanwege de voorspelling van het KNMI van Code oranje voor verwachte sneeuw en ijzel hebben we de deze dag moeten afblazen', stelt Rijkswaterstaat.

Extra capaciteit ingezet

De bezoekers van zaterdag werd te kennen gegeven dat zij ook op zondag welkom waren. Vanwege de verwachte extra drukte stelde Rijkswaterstaat extra capaciteit en toezicht beschikbaar. Bezoekers konden op hun gemak door de nu nog smetteloze tunnel lopen.

Nieuw ventilatiesysteem

De duizenden belangstellenden kregen uitleg wat er de afgelopen maanden aan werk is verzet. Daarbij was vooral aandacht voor het compleet vernieuwde ventilatiesysteem dat nu met de rijrichting mee de uitlaatgassen en in geval van brand de rook uit de tunnel blaast.

Veilige ruimtes

Verder was er aandacht voor de 5 nieuwe veilige ruimtes in het midden van de tunnel die kan worden gebruikt bij calamiteiten in de tunnel en waar mensen een veilige route hebben om de tunnel in die gevallen te kunnen verlaten.

De Velsertunnel zal op maandag 16 januari, na exact 9 maanden sluiting, weer in gebruik worden genomen. Die ochtend kan het spitsverkeer om uiterlijk 05.00 uur weer door de tunnel. Dit besluit volgt op het verstrekken van de openstellingsvergunning door de gemeente Velsen. De 9 maanden durende renovatie is daarmee volgens planning afgerond.