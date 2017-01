Scholen en eerste woningen weer op gas aangesloten in Ede

Zondagavond heeft Liander in Ede in de wijk Maandereng de scholen een kinderdagverblijf en peuterzaal en de eerste 28 huishoudens weer aangesloten op het gasnet. 'De komende dagen worden ook de andere huishoudens weer aangesloten op het gasnet', meldt de gemeente Ede zondagavond.

Oorzaak

Aanleiding voor de gasstoring is een breuk in een gasleiding onder de A12. Hierdoor kwam er water in het gasleidingnet. Liander heeft eerst het water uit het gasleidingnet gehaald en is dus zondagavond begonnen met het één voor één weer aansluiten van de woningen.

Drie scholen maandag nog dicht

Maandag gaat Liander verder met het aansluiten. Het kan nog wel enkele dagen duren voordat alle woningen weer zijn aangesloten. Drie basisscholen, die in één gebouw zijn ondergebracht, blijven maandag dicht omdat ze voor maandag niet verwarmd zijn. Het gaat om de Koningin Beatrixschool, de Fransiscusschool en de OBS Uniek. Het gaat in totaal om ca. 800 leerlingen die maandag niet naar school hoeven.