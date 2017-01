Politiebureau Venlo afgezet nadat jongens granaat komen brengen

Aan het politiebureau in Venlo is zondagavond laat een granaat uit WO II afgegeven. Het politiebureau werd uit voorzorg ontruimd.

Drie jongens hadden het explosief in de loop van zondagmiddag op de hei gevonden en brachten dit naar het politiebureau aan de Rijnbeekstraat.

In afwachting van de komst van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd de granaat op de parkeerplaats van het politiebureau gelegd. In verband hiermee werd de Rijnbeekstraat ter hoogte van het politiebureau aan beide kanten met linten afgezet. Het politiebureau is niet ontruimd en de dienstdoende agenten hebben hun werk gewoon kunnen voortzetten.

Rond 02.30 uur was de EOD ter plaatse. Het explosief is veilig gesteld en zal de in de loop van maandagochtend tot ontploffing gebracht worden op de hei in de buurt van Venlo. Ook kon de afzetting van de Rijnbeekstraat weer opgeheven worden.