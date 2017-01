Politie schiet verwarde verdachte neer

Rond 01.45 uur kreeg de politie de melding dat een verwarde man in een woning aan de Klapstraat mogelijk iemand gegijzeld hield en dat de verwarde man met een mes op het balkon van de woning zou staan. Onderhandelaars van de politie probeerden de man tot rede te brengen. Ook het Arrestatieteam werd ingeschakeld en uiteindelijk werd de man met een dienstwapen neergeschoten. Hij is in zijn heup geraakt en per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De Rijksrecherche doet onder leiding van het Openbaar Ministerie onderzoek naar de toedracht van het schietincident. In het belang van dit onderzoek worden geen nadere details gegeven over de aard van het dienstwapengebruik.