'Veiligheid Schiphol onder druk door tekort aan marechaussees'

Dat zegt Schiphol-directeur Jos Nijhuis maandag in Het Financieele dagblad. er zijn nu 135 extra marechaussees toegezegd, maar om de veiligheid van de luchthaven te kunnen garanderen, zijn er wel 400 tot 500 extra marechaussees nodig.

Meer geld nodig

Volgens Nijhuis is het hard nodig dat er meer geld beschikbaar komt voor de beveiliging van Schiphol. Nu werken er 1800 marechaussees op Schiphol. Nijhuis in de krant: 'Dat is ongeveer net zoveel als in 2008 en 2009. Terwijl zowel de dreiging als het aantal passagiers fors is toegenomen. Daar moet echt wat aan gedaan worden.'

Extra inzet door terreurdreiging

Het tekort aan marechaussees leidde afgelopen zomer al tot lange rijen bij de paspoortcontroles. Veel marechaussees werden toe ingezet om extra controles uit te voeren op wegen naar de luchthaven in verband met verhoogde terreurdreiging. Door de verhoogde terreurdreiging en de vluchtelingenstroom krijgt de Koninklijke Marechaussee het steeds drukker. de dienst beveiligt niet alleen Schiphol, maar wordt sinds 2015 ook ingezet voor de bescherming van synagogen, joodse scholen en andere gebouwen.