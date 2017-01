Leerlingen in de kou op scholengemeenschap Thamen in Uithoorn

Voor de leerlingen van Scholengemeenschap Thamen in Uithoorn was het na twee weken vakantie een koud begin van het nieuwe jaar.

Door een storing werken de kachels niet en zaten de leerlingen met de jas aan in de klas. Inmiddels heeft de school de onderbouw al vrij gegeven en ook de leerlingen uit de bovenbouw mogen zo naar huis. Het is vooralsnog onduidelijk wat de oorzaak van de storing is, zo liet de school aan BlikopNieuws weten.