Ook minderjarige mbo'ers nu gratis met de trein en de bus

Ze hebben sinds 1 januari net als volwassen studenten recht op een gratis OV. Niet allen fijn voor de studenten, maar ook voor hun ouders die soms honderden euro's per maand uitgaven aan bus- en treinabonnementen. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs reisde vandaag zelf mee met mbo-studenten van het Drenthe College die van Zwolle naar Meppel reisden.

Schoolkosten beperken

In de media zei de minister: 'Mooi dat al zo veel mbo-studenten de kaart vanaf de eerste schooldag kunnen gebruiken. Het is een langgekoesterde wens van de studenten en hun ouders. Terecht, want hiermee kunnen mbo’ers een bewustere studiekeuze maken en worden schoolkosten voor ouders beperkt.'

De OV-kaart voor mbo'ers onder de 18 jaar is bedoeld om de studiekosten van jongere mbo'ers te beperken. En een belangrijke politieke overweging daarnaast was dat de reiskosten ook van invloed kunnen zijn op de studiekeuze. Mogelijk kiezen studenten nu voor een iets duurdere opleiding als die beter bij hen past.