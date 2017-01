GGD regio Utrecht start chat voor ouders

Ouders kunnen hier terecht met al hun vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kind. Met de chat wil GGD regio Utrecht zoveel mogelijk aansluiten bij de behoeftes van ouders. Hiermee is het informatieaanbod voor ouders nog toegankelijker, zodat ouders snel zijn geholpen.

Ouders kunnen op de chat terecht voor bijvoorbeeld vragen over voeding, vaccinaties, slaapproblemen en driftbuien, maar ook over de ontwikkeling van hun kind en de schoolkeuze. De chat is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via www.ggdru.nl/chatten.

Anoniem en laagdrempelig

Ouders hebben erg wisselende behoeftes als het gaat om de manier waarop zij informatie zoeken. Naast de al bestaande informatiekanalen zoals een inloopspreekuur, telefonisch spreekuur, email en app kunnen ouders nu dus terecht op de JGZ ouderchat. Zo wil GGD regio Utrecht beter aansluiten bij de wensen van ouders en kinderen. Dus niet voor alle ouders hetzelfde doen, maar voor iedereen zoveel mogelijk het goede doen. De chat is anoniem en daarmee laagdrempelig in gebruik.

Samenwerking GGD regio Utrecht en GGD Amsterdam

De JGZ ouderchat is een samenwerking tussen GGD Amsterdam en GGD regio Utrecht. Vijf dagen per week chatten jeugdverpleegkundigen uit beide regio’s zij aan zij met ouders uit zowel regio Amsterdam als regio Utrecht. Door samen te werken wordt de bereikbaarheid voor ouders vergroot en zijn zij sneller geholpen.



Pilot

De chat loopt in de periode van 9 januari tot eind juni in de vorm van een pilot. Na deze periode wordt gekeken of er nog verbeterpunten zijn en of de chat nog beter aangesloten kan worden op de wensen en behoeftes van ouders.