Uitvaarten worden steeds goedkoper

Wie er wel eens de familiepagina van een regionale krant op na slaat, of zelf op onderzoek uit is geweest, zal het niet ontgaan zijn: er zijn steeds meer uitvaartondernemers in Nederland. In de laatste vijf jaar zelfs 600 meer, oftewel een stijging van maar liefst 47 procent; in 2011 waren het er nog zo’n 1.200, begin 2017 waren dat er al 1.800.

Toename

Deze toename is vooral te verklaren door de crisis; omdat het vak niet beschermd is, begonnen veel mensen die hun baan verloren in deze periode voor zichzelf als uitvaartondernemer. Vandaar dat men sinds 2011 ook een enorme toename ziet in het aantal vrouwelijke uitvaartondernemers; goed nieuws voor de mondige consument, die steeds meer te kiezen wil hebben.

Concurrentie

Daarmee houdt het goede nieuws echter niet op, want we weten het allemaal: waar de concurrentie toeneemt, gaat de prijs omlaag. Het wordt daardoor steeds makkelijker een goedkope uitvaart te laten verzorgen. Dit betekent niet, dat de consument heeft moeten inleveren op de dienstverlening die hij geboden krijgt: wil een uitvaartondernemer kunnen concurreren, zal hij juist goede, onderscheidende diensten moeten leveren.

Besparen

Voor de crisis betaalde je al gauw zeven- tot achtduizend euro voor een uitvaart. Tegenwoordig kan de consument zich – alvorens voor een bepaalde uitvaartondernemer te kiezen – oriënteren op verschillende vergelijkingssites en daarmee duizenden euro’s besparen. Zo heb je al een complete budgetuitvaart vanaf iets meer dan duizend euro.

Goedkoop

De vraag is natuurlijk waar dit eindigt, want een markt die dusdanig onder spanning staat, zal uiteindelijk weer veranderen; al die nieuwe zzp’ers vormen een bedreiging voor de grote, traditionele uitvaartondernemers, die vaak grote panden hebben, een wagenpark en personeel. De zzp’er huurt deze zaken in en heeft dus een flexibeler tarief.

Voorlopig is voor de consument de tijd van de goedkope uitvaart echter nog niet voorbij. Oriënteer je dus goed, maar doe dat vooral op tijd, als je (nog) niet met een sterfgeval te maken hebt. Als het eenmaal zover is, wordt er anders onder druk van tijd en emoties tóch voor de makkelijkste optie gekozen – en dat is zelden de goedkoopste.