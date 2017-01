Aangifte tegen burgemeester van Weert voor huisarrest asielzoekers

'De reden is dat de burgemeester zonder titel de asielzoekers binnen de lijnen van het asielzoekerscentrum heeft gehouden met oud en nieuw', aldus de BWO.

'Strafbaar'

Door het huisarrest op te leggen hadden de asielzoekers niet de mogelijkheid zich vrijelijk buiten het centrum te bewegen, daarnaast heeft de burgemeester dit met voorbedachte rade gedaan door een noodbevel uit te vaardigen en dat is strafbaar, zo stelt de BWO.

Burgemeester Jos Heijmans had het noodbevel, dat hij aan 25 Noord-Afrikaanse asielzoekers had opgelegd, ingesteld vanaf 21 december 08.00 uur in de ochtend tot en met 2-1-17 24.00 uur.

Jos Heijmans

Heijmans liet op 2 januari 2017 weten dat 'het beoogde resultaat: herstel van de openbare orde en veiligheid, vooralsnog is bereikt'. 'Samenvattend kunnen we concluderen dat het noodbevel, in relatie tot de overige maatregelen, uitstekend heeft gewerkt. De rust op het AZC in Weert is vooralsnog wedergekeerd en er is geen sprake meer van verstoring van de openbare orde. Er zijn bovendien geen nieuwe personen op het AZC geplaatst uit de groep Noord-Afrikaanse asielzoekers', aldus Heijmans.

Verstoring openbare orde

In de laatste weken van 2016 waren er regelmatig verstoringen van de openbare orde. Zowel op het AZC terrein, in de gemeente Weert als in de verre omgeving. De overlast bestaat onder meer uit zakkenrollerij, diefstal, vechtpartijen, vandalisme, bespugen en intimideren. De burgemeester onderzocht diverse opties om de overlast direct aan te pakken. Hij sprak daarover met vele partijen zoals de locatiemanager AZC Weert, COA, AVIM, IND, Dienst Terugkeer & Vertrek, politie en OM.