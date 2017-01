Verwarde man (85) met wapenarsenaal had kluis onder stroom gezet

Afgelopen vrijdag heeft de politie 85-jarige man aangehouden bij zijn woning in de wijk de Akkers in Spijkenisse. 'In zijn woning lagen meerdere wapens en munitie. In een kluis, die onder stroom stond, troffen agenten ook een luchtbuks en alarmpistool aan', meldt de politie maandag.

Kluis onder stroom

Agenten startten vrijdag een uitgebreid onderzoek na een vuurwapenmelding. In de woning van de 85-jarige man vonden agenten een kluis die onder stroom stond. Na het uitschakelen van de stroom kon de kluis worden opengemaakt.

Hier lagen onder meer een luchtbuks en een alarmpistool in, alsmede diverse onderdelen van vuurwapens. Na verder onderzoek in de woning vonden agenten een kruis- en handboog met pijlen, duizenden hulzen en kogelpunten en meerdere dozen kruit om munitie mee te maken. Alles is in beslaggenomen. De man is aangehouden. Hij is in de war en voor hem wordt psychische hulp gezocht.