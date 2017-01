Man heeft geladen vuurwapen in onderbroek

Agenten die vrijdagavond ‘in burger’ surveilleerden in de Dumasstraat in verband met mogelijk dealen, zagen hier een verdachte auto. De auto is kort gevolgd en op de Laan op Zuid staande gehouden. Bij een controle werd bij 22-jarige man uit Groningen een vuurwapen aangetroffen die hij in zijn onderbroek droeg en enkele gebruikershoeveelheden soft drugs.

Aanhouding

Na meldingen over mogelijk dealen in de Dumasstraat besloten agenten ‘in burger’ te surveilleren. Rond acht uur ’s avonds zagen de agenten een auto geparkeerd staan met daarin een aantal jongeren. Er liep een persoon naar de auto en er leek een overdracht plaats te vinden tussen de auto en deze persoon. Daarna reed de auto weg.

De agenten zijn de auto gevolgd en gaven intussen hun positie door aan een herkenbaar politiekoppel. Die gaven de auto op de Laan op Zuid een stopteken en controleerden de auto en de vijf inzittenden. In de auto lagen enkele gebruikershoeveelheden softdrugs.

vuurwapen in onderbroek

Eén van de inzittenden, een 22-jarige Groninger, had een geladen vuurwapen bij zich, verstopt in zijn onderbroek. Hij is aangehouden. Bij een onderzoek in de woning van de verdachte zijn munitie en verdovende middelen aangetroffen