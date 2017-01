In hoger beroep 12 jaar cel geeist voor moord Volkspark Enschede

De advocaat-generaal (OM) in Arnhem heeft in hoger beroep twaalf jaar cel geeist tegen een inmiddels 76-jarige man uit Enschede wegens het doodschieten van een 41-jarige man in het Volkspark in Enschede op 25 juli 2015.

In de vroege ochtend van 23 juli 2015, rond 2.30 uur, hoorden verschillende personen meerdere schoten in de omgeving van het Volkspark. 's Ochtends werd er een lichaam aangetroffen door een jogger. Het slachtoffer bleek door meerdere kogels om het leven te zijn gekomen. Uit onderzoek kwam naar voren dat de verdachte de bewuste avond van de moord door meerdere mensen gezien is in het park. Na het schietincident is een auto soortgelijk aan die van verdachte herkend op camerabeelden en bij hem thuis werd een wapen aangetroffen, hetzelfde type dat ook gebruikt is bij de moord. Ook bleek er een link te zijn tussen de verdachte en het slachtoffer: het slachtoffer had de verdachte tot tweemaal toe in het Volkspark beroofd en mishandeld: de buit bedroeg eenmaal EUR 5000 en eenmaal EUR 700.

De advocaat-generaal is van mening dat verdachte met voorbedachte raad heeft gehandeld en dat daarmee sprake is van moord. "Hij heeft het slachtoffer opgezocht in het holst van de nacht in het Volkspark. Verdachte wilde bewust wraak nemen naar aanleiding van de eerdere overvallen die het slachtoffer op hem gepleegd zou hebben." De manier waarop verdachte het slachtoffer heeft gedood is afschuwelijk. Na een drietal schoten is het slachtoffer op de grond beland en heeft hij om genade gesmeekt. Deze smeekbede was vergeefs. Met een schot op de kruin van het slachtoffer heeft de verdachte hem aan zijn dodelijke lot overgelaten. "Hoe gruwelijk hard kun je zijn?", aldus de advocaat-generaal.



Een lange celstraf is op zijn plaats, zo betoogde de advocaat-generaal. "De ernst van het feit is in hoge mate bepalend voor de op te leggen straf. Moord geldt als een van de zwaarste feiten uit ons wetboek van Strafrecht. Ook als die moord een persoon treft die de verdachte meermalen heeft beroofd en daarbij behoorlijk geweld heeft gebruikt. Rekening houdend met de leeftijd van de verdachte, de vaststelling dat het slachtoffer de verdachte tot twee keer toe met geweld heeft beroofd en rekening houdend met dat wat gebruikelijk voor een moord wordt opgelegd is, zo vindt het OM, een celstraf van twaalf jaar passend en geboden. De rechtbank veroordeelde de verdachte tot tien jaar cel. De verdachte stelde hoger beroep in. Uitspraak op 23 januari.