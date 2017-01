Twee mannen aangehouden voor overvallen op ouderen in Amsterdam

Met de aanhouding van twee verdachten op vrijdag 6 januari hoopt een rechercheteam van de politie vijf overvallen in Amsterdam West te hebben opgelost.

Het gaat om overvallen bij ouderen in woningen o.a. in de Jacob Melkmanstraat, Coronelstraat, Wiardi Beckmanstraat en Jan van Galenstraat in de periode tussen 22 december 2016 en 4 januari 2017.

Het team stuitte bij genoemde woningovervallen, waarbij hoofdzakelijk ouderen het slachtoffer waren, op steeds dezelfde werkwijze. De daders verschaften zich toegang tot de woningen door gebruik te maken van babbeltrucs. Met bijvoorbeeld een smoesje over pakketjes kwamen ze binnen. De overvallers duwden de slachtoffers weg of pakten hen vast of vastgepakt, waarna het duo de woning doorzocht en vaak o.a. bankpassen meenam. Kort na de overval volgde met de gestolen passen opname van geld.

De impact op het veiligheidsgevoel van de slachtoffers was enorm. Het recherche team was er daarom op gebrand de verantwoordelijken te traceren. Uitgebreid onderzoek leidde o.a. dankzij bewakingsbeelden naar het overvallersduo. Zij zijn op vrijdag 6 januari op afzonderlijke locaties in Amsterdam West aangehouden en zitten vast voor nader onderzoek.