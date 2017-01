Bed-bad-broodschip voor dakloze vluchtelingen aangemeerd in Groningen

Het bed-bad-broodschip voor dakloze vluchtelingen is maandagmiddag aangemeerd in de stad Groningen. De bed-bad-broodvoorziening voor dakloze vreemdelingen krijgt een tijdelijk uitbreiding in de vorm van een slaapschip.

Zoals al eerder was voorzien, groeit het aantal personen dat aanklopt bij de voorziening. Zij kunnen niet meer terecht in een asielzoekerscentrum van het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) en de gemeente Groningen wil niet dat ze op straat belanden. Daarom is uitbreiding noodzakelijk.

Berlagebrug

Het schip biedt plaats aan maximaal 112 personen en wordt afgemeerd aan de noordzijde van het Eemskanaal nabij de Berlagebrug. Naar verwachting arriveert de boot 9 januari en blijft hij drie tot vier maanden liggen.

Uitbreiding

Wethouder Ton Schroor: ‘Eind september hebben we besloten de bed, bad, broodvoorziening uit te breiden met een aantal units. Deze worden naar verwachting komend voorjaar geplaatst en moeten dan nog gereed worden gemaakt. Omdat uitbreiding echter al op korte termijn noodzakelijk is, huren we nu eerst deze boot.’ De groep mensen die nu nog op verschillende decentrale plekken in stad en provincie worden opgevangen, verhuizen ook naar de boot.