Mannen in Utrecht opgepakt vanwege seksuele uitbuiting minderjarig meisje

Het team startte een onderzoek naar aanleiding van binnengekomen informatie dat een minderjarig meisje mogelijk in de prostitutie terecht gekomen was. Dit onderzoek leidde naar een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 41-jarige man uit Utrecht. Zij werden maandag 9 januari aangehouden, respectievelijk in Utrecht en in Bilthoven.

Zij worden ervan verdacht het slachtoffer over een periode van enkele weken in 2016 seksueel te hebben uitgebuit. Het onderzoek wordt voortgezet en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het meisje is inmiddels overgedragen aan een zorgkader. Het is onbekend wat de exacte leeftijd van het slachtoffer is.