Trouwkoets van Prinses Margriet & Pieter van Vollenhoven te bezichtigen

Ter gelegenheid van het gouden huwelijksjubileum van H.K.H. Prinses Margriet en prof.mr. Pieter van Vollenhoven is vanaf 10 januari hun trouwkoets te zien in het Koetshuis van museum Paleis Het Loo.

Voor het huwelijk van Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven in 1967 werd het rijtuig, een gala-berline, gerestaureerd en voorzien van glas zodat het bruidspaar goed zichtbaar zou zijn. Het rijtuig, genoemd naar de stad Berlijn waar dit type vermoedelijk werd ontwikkeld, kreeg na de aanpassing de naam gala-glasberline of kleine glazen koets. Ook na de huwelijksdag bleef het rijtuig voor ceremonieel gebruik voorbehouden aan Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Sinds de inhuldiging van Koning Willem-Alexander wordt het rijtuig bij Prinsjesdag gebruikt door Prins Constantijn en Prinses Laurentien.

Naast deze gala-glasberline zijn ook de gala-berline en de berline-coupé uit de vaste collectie van museum Paleis Het Loo te zien. Samen vertellen deze rijtuigen een verhaal over koninklijk ceremonieel vertoon, zoals de rijtoer op Prinsjesdag, een inhuldiging of koninklijk huwelijk. De tentoongestelde berlines zijn afkomstig van het Koninklijk Staldepartement uit Den Haag, dat de gala-glasberline nog regelmatig gebruikt, en sluiten aan bij de presentatie ‘De gala-berline in Nederland’, een initiatief van Museum van Loon.