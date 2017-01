Drie aanhoudingen voor moord vrouw (80) Amsterdam

De politie heeft op dinsdag 10 januari drie verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een vrouw die in juni werd gevonden in een woning aan het Kastanjeplein in Amsterdam.

Op zondag 12 juni 2016 troffen agenten een dode vrouw aan in een woning aan het Kastanjeplein. De recherche startte een onderzoek en het vermoeden bestaat dat de 80-jarige vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie hield vanmorgen twee mannen en een vrouw aan op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De verdachten zitten in beperkingen en daarom doet de politie verder geen mededelingen over deze zaak.