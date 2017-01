Hennis bezoekt militairen in Iraakse Mosul

De strijd tegen de terreurorganisatie verloopt volgens Hennis volgens plan maar de dreiging is nog niet verdwenen. "ISIS komt steeds meer in de verdrukking en past hierop zijn tactieken aan. De Iraakse strijdkrachten en wij moeten daar steeds weer op inspelen, en dus flexibel zijn."

De anti-ISIS-coalitie heeft grote behoefte aan zogenoemde Special Forces Advise and Assist teams. Deze adviseren en assisteren eenheden bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van gevechtsacties. Dit gebeurt, net zoals bij het CCP, dichtbij het front. De teams nemen zelf niet deel aan de gevechten. Ook Nederland gaat dergelijke teams leveren.

Bezoek aan bevrijd Fallujah

Eerder bezochten Hennis en Middendorp de operationele hoofdkwartieren in Koeweit en Bagdad. Hier werden ze bijgepraat over de voortgang van de strijd en de bevrijding van Mosul in het bijzonder.

Hennis reisde samen met haar collega Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking naar Irak. In Fallujah, dat sinds afgelopen zomer is bevrijd, bezochten ze een heropende school en een door ISIS verwoest ziekenhuis. In Erbil sprak de delegatie met de Nederlandse militairen van de trainingsmissie. Hennis: "De Nederlandse bijdrage is zinvol en waardevol. Sinds het begin van de missie zijn door de coalitie ruim 32.000 Iraakse militairen en Peshmerga getraind. Het definitief verslaan van ISIS kost tijd maar de voortgang die wordt geboekt is evident.”

Verzoening en hervormingen noodzakelijk

Hennis benadrukte dat ISIS verslaan alleen niet voldoende is. “Irak is zelf aan zet als het gaat om een post-ISIS strategie. Voorwaarde voor een bestendiging van de bevrijde gebieden is dat er voldoende Iraakse stabilisatietroepen en basisvoorzieningen zijn. Op langere termijn zijn politieke verzoening en economische hervormingen noodzakelijk. Anders keert ISIS weer terug en blijft Irak een voedingsbodem voor terrorisme."