Anti-discriminatiebureau niet blij met partijnaam Sylvana Simons

Tegenover Omroep PowNed zegt Triesscheijn dat zij Simons op 30 december een briefje hebben gestuurd, waarop zij nog niet heeft gereageerd. 'Het creëert verwarring en wij zijn er op zich ook niet voor dat er één politieke partij die naam monopoliseert. We denken dat Artikel 1 boven de politiek moet staan', aldus Triesscheijn.

De directeur van het anti-discriminatiebureau denkt niet dat Simons per ongeluk de zelfde naam heeft gekozen. 'Ik denk dat mevrouw Simons het wel heeft geweten, want ze was 21 maart te gast bij ons op een bijeenkomst. Vergeet je dat als je zelf ergens gesproken hebt? Ik denk het niet.'

Wanneer een reactie van Simons uitblijft is Triesscheijn zelfs bereid om naar de rechter te stappen.