Veertien aanhoudingen in onderzoek naar tientallen misdrijven

De politie heeft dinsdag bij een grote actie veertien aanhoudingen verricht in een onderzoek naar tientallen misdrijven die voornamelijk in 2016 gepleegd zijn in Limburg en over de grens in Duitsland en België.

De verdachten hielden zich onder meer bezig met autodiefstallen, inbraken, ramkraken, heling en witwassen. Voor het onderzoek zijn doorzoekingen verricht in achttien panden in Heerlen, Hoensbroek, Amstenrade, Brunssum, Schinveld en Landgraaf. In die plaatsen zijn de verdachten ook woonachtig.

Criminele groep

De verdachten kennen elkaar en hebben de misdrijven steeds in wisselende samenstelling gepleegd. Vermoedelijk maken zij deel uit van een criminele groep. De actiedag komt voort uit een langlopend onderzoek naar de verdachten. Naast doorzoekingen van de panden naar informatie en bewijslast, zijn enkele vuurwapens, twee kilo harddrugs, contant geld, een gestolen auto en gestolen auto-onderdelen aangetroffen. Het rechercheteam sluit meer aanhoudingen niet uit.

Ramkraken

Een van de ramkraken werd in oktober 2016 gepleegd op juwelier Brunssum. Die zaak werd onlangs behandeld in televisieprogramma Opsporing Verzocht. De toegangsdeur werd toen met een stormram vernield. Dankzij beveiligingsmaatregelen gingen de daders er toen zonder buit vandoor. De vluchtauto werd later in het Duitse Selfkant aangetroffen. Deze was daar gecrasht na een achtervolging, waarbij de verdachten wisten te ontkomen. De verdachten komen ook in aanmerking voor twee ramkraken op een kleding- en schoenenwinkel in Meerssen en een ramkraak op een boekhandel in Landgraaf.