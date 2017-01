Marechaussee onderschept 12 kilo cocaïne in bagagekelder Schiphol

De Koninklijke Marechaussee op Schiphol heeft op 9 december 2016 tijdens een controle in de bagagekelder een partij cocaïne aangetroffen. De pakketten, in totaal 12 kilo, zaten verstopt in een koffer op een vlucht vanuit Zuid-Amerika.