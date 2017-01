Chinezen vinden Pandasia 'mooiste van de wereld'

Een Chinese delegatie heeft dinsdag het reuzenpandaverblijf 'Pandasia' in Ouwehands Dierenpark in Rhenen geïnspecteerd. Dit heeft de dierentuin dinsdag bekendgemaakt.

'Na het bijwonen van een presentatie over de bouw van het reuzenpandaverblijf is het vierkoppige gezelschap, onder grote belangstelling van de pers, door het Pandasia projectteam van Ouwehands Dierenpark uitvoerig rondgeleid', aldus Ouwehands Dierenpark.

Tijdens deze rondleiding zijn zij tot in detail geïnformeerd over het verblijf en de laatste stand van zaken rond de voorbereidingen voor de komst van de reuzenpanda’s.

'Mooiste ter wereld'

De delegatie reageerde enthousiast op het imposante verblijf. Directeur Zhong Yi van de Chinese Wildlife Conservation Association (CWCA) noemde het het mooiste reuzenpandaverblijf wat hij tot nu toe heeft gezien.

Transport reuzenpanda's voorjaar 2017

Wanneer het reuzenpandaverblijf is goedgekeurd kan de volgende stap worden gezet in dit unieke project, namelijk het transport van de reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya vanuit China. De verwachting is dat de reuzenpanda’s in het voorjaar van 2017 in Ouwehands Dierenpark arriveren.