Herinneringsbier voor aanvaring stuw Grave

Het gaat om een limited editon en maar eenmalig te koop bij de Mitra in Grave. Van het bier is maar 45 liter gebrouwen.

Linnenbank brouwt bier en vernoemt deze naar een thema of naam uit de Brabantse plaats. Dus de aanvaring met de stuw mocht natuurlijk niet ontbreken. Tegenover Omroep Brabant zegt Linnenbank in eerste instantie toch zijn twijfels had. ‘Het is toch voor veel mensen een ramp geweest. We hebben echt zitten dubben of we dit wel moesten doen.’

Op het etiket van het gerstenat staat een uitleg wat er die bewuste dag gebeurd is. Het bier bevat 7,2 procent alcohol en is een zogenoemd dubbelbier. Het heeft een zoete smaak met een bittere afdronk.